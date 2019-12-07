«القومي لحقوق الإنسان» يستقبل وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

فايق: مصر تعتز بانتمائها الأفريقي .. ويجب التكاتف بين دول القارة لمواجهة تحديات التنمية

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية دور الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء كأداة في دعم جهود التنمية المستدامة التي تسعي الدول الافريقية لتحقيقها لشعوبها.

جاء ذلك، خلال اجتماع فايق مع بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء برئاسة رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق إبراهيم جمباري، بحضور السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء.

وأشار إلى الدور الذي يقوم به المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان باعتباره أحد المؤسسات الوطنية المستقلة، مشددا على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الأفريقية واعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي، وضرورة التكاتف بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تعترض طريقها في التنمية والتقدم، وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب الأفريقية.

من جهته، أعرب إبراهيم جمباري، وزير خارجية نيجيريا الأسبق، عن تقديره لمصر واعتزازه بدورها الذي تقوم به كدولة محورية في أفريقيا، مشيرا إلى أنه قد سبق له زيارتها عدة مرات.

وأشاد جمباري بما شهدته من إصلاحات اقتصادية وتطور في مجال حقوق الإنسان، وقدم الشكر لمصر علي تعاونها مع الآلية الأفريقية، مشيرا إلى أن زيارة اللجنة تهدف الي القيام بعملية المراجعة الطوعية (لتقرير التقييم الذاتي ) الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية، والذي تم اعتماده من اللجنة الوطنية، وذلك في إطار عضويته بالآلية تمهيدا لأن يتم عرض تقرير المراجعة الطوعي علي القمة المقبلة للآلية لمقرر عقدها على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في فبراير المقبل.