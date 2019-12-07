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تستكمل -اليوم السبت- محكمة جنايات القاهرة، إجراءات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية سيناء".