 اليوم.. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة 44 متهما في «خلية سيناء» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة 44 متهما في «خلية سيناء»

أ ش أ
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 6:50 ص | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 6:50 ص

تستكمل -اليوم السبت- محكمة جنايات القاهرة، إجراءات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية سيناء".

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