 روسيا تعرب عن قلقها إزاء إمكانية نشر قوات غربية في أوكرانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 8:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟


النتـائـج تصويت

روسيا تعرب عن قلقها إزاء إمكانية نشر قوات غربية في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 7:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 7:53 ص

 أعربت روسيا عن قلقها إزاء احتمال نشر قوات غربية على أراضي أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك يدفع موسكو نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حديث لقناة (أر تي عربية) الروسية ، إن هناك تصريحات تصدر من "مختلف العواصم الأوروبية، وعن العسكريين البريطانيين حول الاستعداد لإرسال القوات إلى هناك، وليس فقط للتدريب بل وحدات قتالية".

وأضاف: "بالطبع يقلقنا ذلك للغاية، ولا يروق لنا ويدفعنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا".

كانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد دعت كندا والولايات المتحدة وبريطانيا لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للتصدي لروسيا.

ونفت روسيا قد نفت مرارا أي نية لها "للهجوم" على أوكرانيا، كما تروج لذلك كييف، والكثير من العواصم الأوروبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك