أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمس عن وجود حالة من حالات نشاط الرياح التي تصل إلى حد العاصفة، وأنه من المتوقع أن تتعرض البلاد اليوم الثلاثاء وغدا نشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، ويؤدي ذلك إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأعلنت الهيئة أيضًا أن الرياح ستزيد من الإحساس ببرودة الطقس على أن تهدأ سرعات الرياح قليلًا خلال فترات الليل.

لذلك نشر موقع "يني تشيلدرين" مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الأطفال أثناء موسم البرد والإنفلونزا نظرًا لأن الأطفال غالبًا ما يلامسون أفواههم ووجوههم.

-يجب على الآباء التأكد من غسل أيدي أطفالهم بالماء والصابون لإزالة الجراثيم قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وعند دخولهم من اللعب.

-الحرص على استخدام معقم اليدين في الأوقات التي يتعذر فيها غسلها.

-يجب أن يمارس الأطفال تمارين رياضية معتدلة ومنتظمة لتقوية جهاز المناعة لديهم، حيث أظهرت الدراسات أن النشاط يمكن أن يساعد في تقليل نوبات البرد والإنفلونزا.

-الحرص على حصول الأطفال على قسط كافي من النوم، حيث يحتاج الأطفال ما بين 9 و 14 ساعة من النوم يوميًا حسب أعمارهم، وذلك لأن الحرمان من النوم يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بالمرض.

-الحرص على تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، وذلك عن طريق تقديم وجبات تحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الملونة للمساعدة في تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال، وتجنب الأطعمة الغنية بالإضافات والمواد الحافظة والسكريات.

-الحرص على تقليل التوتر، حيث يمكن أن تؤدي هرمونات التوتر المرتفعة إلى انخفاض المناعة، لذلك يجب على الآباء منح الأطفال وقتًا طويلاً للراحة واللعب الإبداعي للمساعدة في خفض مستويات التوتر لديهم ومنعهم من الإصابة بالمرض.

وفي النهاية يجب على الآباء الاحتفاظ بالأطفال في المنزل عندما تكون حالة الطقس غير مستقرة، أو عندما تظهر عليهم أعراض البرد، والحرص على اتخاذ خطوات منع انتشار الجراثيم للآخرين.