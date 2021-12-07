 السفارة الأمريكية في موسكو:روسيا والولايات المتحدة تحرزان تقدما في القضايا الثنائية - بوابة الشروق
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السفارة الأمريكية في موسكو:روسيا والولايات المتحدة تحرزان تقدما في القضايا الثنائية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 4:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 4:01 م

أفادت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن وموسكو أحرزتا تقدمًا بشأن القضايا الثنائية في الأيام الأخيرة، معربة عن أمل الولايات المتحدة في المضي قدما في هذا الاتجاه.

وقال المتحدث باسم السفارة، جيسون ريبهولتز: "كما قلنا، الدبلوماسية هي الطريقة المسؤولة الوحيدة لحل هذه الأزمة المحتملة التي نواجهها مع روسيا. نحن بحاجة إلى قنوات اتصال مفتوحة خاصة في أوقات التوتر المتزايد، لقد أحرزنا تقدمًا في الأيام الأخيرة بشأن القضايا الثنائية ونأمل أن نمضي قدما في هذا الاتجاه"، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية .

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا أن دبلوماسييها "سيخضعون لمهام مدتها ثلاث سنوات".

وأضاف المتحدث أن رحيل الدبلوماسيين "ليس طردًا" وأن موسكو قد أبلغت بأنها "يمكن أن تحل محل من يغادر من خلال تكليف أعضاء آخرين في السلك الدبلوماسي بمناصب".

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