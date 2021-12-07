أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، أن استهداف الحوثي للنازحين بمأرب والأعيان في السعودية يعبّر عن إرهاب إيران وأذرعها الخبيثة.

وأشار صالح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إلى مختلف الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية في حق المدنيين والنازحين، على إثر فشل وانكسار كل محاولاتها التصعيدية البائسة ولجوئها إلى خيار استهداف المدن ومخيمات النازحين بمأرب والأعيان والمنشآت المدنية بالسعودية.

وأعرب عن شكره وتقديره للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذين لبوا نداء الواجب والإخاء لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية من قبضة الميليشيات الطائفية الإيرانية.