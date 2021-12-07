 عون: القضاء في لبنان ليس بخير وأدعو الجميع للعمل على حمايته - بوابة الشروق
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عون: القضاء في لبنان ليس بخير وأدعو الجميع للعمل على حمايته

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 4:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 4:39 م

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن القضاء في لبنان ليس بخير، داعيًا الجميع للعمل من أجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة، لافتًا إلى أنه دعاهم مرارًا إلى التصرف بما يرضي ضميرهم والقانون.

وأضاف عون، خلال لقائه اليوم بنقيب المحامين الجديد في بيروت ناضر كسبار وأعضاء مجلس النقابة، أن لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى أن يكون جناحي العدالة القضاة والمحامين، سدًا منيعًا في وجه الفساد والتدخلات السياسية التي تحجب الحقائق وتعرقل وصول الحقوق إلى أصحابها.

ولفت إلى دور القضاء والقوى العسكرية والأمنية في حفظ العدالة والأمن والاستقرار في البلاد، معتبرًا أن أي خلل في عمل المؤسستين القضائية والأمنية، ينعكس سلبًا على حقوق المواطنين وسلامة الوطن.

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