إيمان الحصري: دخلت العمليات 7 مرات في 21 يوما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

روت الإعلامية إيمان الحصري، تفاصيل تعرضها لوعكة صحية استمرت لمدة 8 شهور نتيجة خطأ طبي، واصفة أن الطريقة التي تم التعامل فيها مع الحالة بـ"المهذلة".

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر فضائية "دي إم سي"، الاثنين، أنها مكثت لمدة شهر في العناية المركزة بسبب تسمم في الدم حدث أثناء عملية أجريت في الأمعاء.

وأضافت أن الأطباء أبلغوا عائلتها بأن أيامها قليلة في الحياة، متابعةً أنها لم تفقد الأمل وشعرت أن ما تمر به مجرد كابوس سيزول يومًا.

واستكملت أن بعد مرور 4 شهور من سوء حالتها، استعان أشقائها بطبيب نفسي لتمهيد خبر رحيلها على ابنتها لعدم تعرضها لصدمة نفسية.

يذكر أن الحصري تعرضت لوعكة صحية نتيجة خطأ طبي، وأجرت 7 عمليات جراحية لوقف مضاعفات أخطاء طبية فادحة تسببت في تدهور حالتها الصحية.