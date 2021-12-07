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وزير الخارجية الروسي يجري جولة شرق أوسطية الأحد المقبل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 12:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 12:48 م

يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جولة رسمية إلى الشرق الأوسط اعتبارا من الأحد المقبل، وفق ما أعلنه نائبه ميخائيل بوجدانوف اليوم الثلاثاء.

وقال بوجدانوف، في تصريح للصحفيين، أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إنه في غضون أيام قليلة، ينطلق وزير الخارجية سيرحي لافروف، إلى الشرق الأوسط يومي الأحد والاثنين، حيث سيزور فلسطين والجزائر والمغرب وإسرائيل.

وأضاف أن لافروف يخطط لحدث مهم للغاية أثناء زيارته المغرب وهو اجتماع لمنتدى التعاون الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية، بالإضافة إلى لقاءات مع قيادة المملكة.

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