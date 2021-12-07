وزيرة الهجرة تصل أسوان لتفقد أعمال القافلة الطبية بقرية المضيق

وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، إلى محافظة أسوان، لتفقد أعمال القافلة الطبية الموسعة، التي تنظمها وزارة الهجرة بقرية المضيق بمركز نصر النوبة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية ومحافظة أسوان والجهات المعنية.

يأتي ذلك استجابة لطلب من رئيس مجلس إدارة رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة، بشأن توفير وتقديم خدمات طبية وصحية بالقرى الأكثر احتياجا في محافظة أسوان وهي المحافظة مسقط رأسه، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المصريين بالخارج والاستجابة لطلباتهم.

ومن المقرر ان تفتتح السفيرة نبيلة مكرم أول غرفة من نوعها لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكري بجنوب مصر لحمايتهم من بتر القدم، وذلك داخل مستشفى أسوان الجامعي، ضمن مبادرة "قدم صحيح" التي أطلقتها مؤخرا إحدى المؤسسات الخيرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتنفيذا لبروتوكول تعاون مشترك بين صناع الخير والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.