أحمد كريمة: السيسي هو من أولى اهتمامًا برعاية أصحاب الهمم

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنّ شريحة أصحاب الهمم كانت منسية في عهود كثيرة، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أولى اهتمامًا برعايتهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، مساء الاثنين، أنّ الرئيس السيسي جابر الخواطر، لافتًا إلى أنّ الدين الإسلامي أعطى ذوي الهمم ومن يتعرضون للبلاد أن يتولوا أمرين، هما الوظائف الدينية والوظائف العامة.

وأشار كريمة إلى أن الله سبحانه وتعالى نفى عن هذه الفئة الحرج، وحرّم المعايرة أو المعايبة، مؤكّدًا أنّ أكابر أو أعلام من هؤلاء كان لهم قدم صدق في الحضارة الإسلامية.

وأوضح أنّ الدولة عملت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمهورية الجديدة على جعل حقوق هذه الفئة حقًا مجتمعيًّا وليس عبارة عن جهود فردية أو شخصية.

وشدّد كريمة، على أن هذا الحق تنفّذه الدولة وترعاه على رؤوس الأشهاد.