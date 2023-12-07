رئيس حملة السيسي: نعد بتحسن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية خلال 6 سنوات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات القومية التي جرت في البنية التحتية نُفذت في وقتها الصحيح.

وأكد خلال حوار خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن هذه المشروعات القومية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، كانت سببا في تقليل نسبة البطالة، والتي بلغت نسبتها في عام 2013 إلى 13%، لتنخفض في عام 2023 إلى 7%.

وذكر: « نرى أن مرشحنا قادر على استكمال هذه الإنجازات، ونحصد جميعا ثمار هذا المشروع التنموي الكبير، وأن نشهد مزيدا من التحسن في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في الـ6 سنوات المقبلة، وتأثيرا أكبر وتحسن في المجال السياسي، وهذا ما يمكن أن نعد به».

وأضاف: «مفيش حاجة اتعملت في البلد مكنش ليها لازمة، كل حاجة اتعملت في محلها وتوقيتها»، منوها بأن شبكة الطرق التي جرى تطويرها هي من نقلت مصر من المرتبة 148 تقريبا، إلى رقم 28 عالميا في جودة الطرق، هذا إلى جانب دورها في تقليل استهلاك السيارات ونظافة الجو، وزادت من دخول المواطنين التي تسير عليها.

وأشار إلى أن المرشح الرئاسي السيسي، لديه مشروع تنموي كبير، جرى تنفيذ جزء كبير منه وسوف يستكمل الإنجازات الفترة الرئاسية الجديدة، وهذا المشروع خرج من رحم ثورة 30 يونيو.