السعودية وروسيا تؤكدان ضرورة التزام دول أوبك بلس بدعم نمو الاقتصاد العالمي

أكدت المملكة العربية السعودية وروسيا، اليوم الخميس، ضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية "أوبك بلس"، بما يدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وأشاد الجانبان السعودي والروسي، في بيان مشترك صدر اليوم عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، بـ"التعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية".

وأكد الجانبان السعودي والروسي "أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي".

واتفق الجانبان السعودي والروسي على تعزيز التعاون في مجالات "البترول والغاز مثل الشراء والتوريد والتوحيد القياسي للمعدات في مجال البترول والغاز، وخدمات البحث والتطوير في البترول والغاز، والبتروكيماويات، وتقييم استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال بين الشركات في البلدين، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية والحرارية، وتطوير مشروعاتها وتقنياتها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها".

وأكد الجانبان "رغبتهما في تعزيز التعاون الأمني القائم، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتبادل المعلومات لمواجهة التنظيمات الإرهابية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين".

واختتم الرئيس بوتين مساء أمس الأربعاء زيارة عمل إلى المملكة استمرت عدة ساعات التقي خلالها مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.