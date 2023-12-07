 الحكومة الفلسطينية: الضفة الغربية تواجه جيشين.. والولايات المتحدة كسرت ميزان العدالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الفلسطينية: الضفة الغربية تواجه جيشين.. والولايات المتحدة كسرت ميزان العدالة

محمد شعبان
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 8:47 م | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 8:48 م
قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، الدكتور إبراهيم ملحم، إن حرب الإبادة التي يمارسها ‏الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة امتداد لسلسلة من جرائم الاستباحة وعمليات التجريف ‏والقتل والإعدامات الميدانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة ‏الغربية.‏

وأضاف خلال تصريحات لـ«العربية» مساء الخميس، «الضفة الغربية تواجه اليوم جيشين، جيش ‏الاحتلال وجيش المستوطنين المسلح بمختلف أنواع الأسلحة الذي يمارس جرائم القتل بحق ‏الأطفال وأهل القرى والمخيمات بجميع أنحاء الأراضي المحتلة».‏

وعلى صعيد آخر، قال إن قرار الأمين العام أنطونيو جوتيريش، بشأن تفعيل المادة 99 من ميثاق ‏الأمم المتحدة؛ لمطالبة مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يزال رهن استجابة ‏الدول المتحالفة مع حرب الإبادة الإسرائيلية الداعمة لها بالأسلحة والذخائر والتغطية على الجناة.‏

ووصف الأمين العام أنطونيو جوتيريش؛ بـ«الرجل الحكيم»، لافتا إلى مطالبته في وقت سابق ‏أثناء زيارته إلى معبر رفح بضرورة معالجة الأوضاع في فلسطين بالعودة إلى جذور القضية ‏الفلسطينية ومعالجة المرض (الاحتلال) وليس العرض (المقاومة).‏

وأوضح أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو يعرقل جهود وقف حرب الإبادة التي ‏تمارس على الشعب الفلسطيني وتلبية الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع؛ نتيجة ازدواجية ‏المعايير وانكسار ميزان العدالة الدولية.‏

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