قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، الدكتور إبراهيم ملحم، إن حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة امتداد لسلسلة من جرائم الاستباحة وعمليات التجريف والقتل والإعدامات الميدانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.
وأضاف خلال تصريحات لـ«العربية» مساء الخميس، «الضفة الغربية تواجه اليوم جيشين، جيش الاحتلال وجيش المستوطنين المسلح بمختلف أنواع الأسلحة الذي يمارس جرائم القتل بحق الأطفال وأهل القرى والمخيمات بجميع أنحاء الأراضي المحتلة».
وعلى صعيد آخر، قال إن قرار الأمين العام أنطونيو جوتيريش، بشأن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة؛ لمطالبة مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يزال رهن استجابة الدول المتحالفة مع حرب الإبادة الإسرائيلية الداعمة لها بالأسلحة والذخائر والتغطية على الجناة.
ووصف الأمين العام أنطونيو جوتيريش؛ بـ«الرجل الحكيم»، لافتا إلى مطالبته في وقت سابق أثناء زيارته إلى معبر رفح بضرورة معالجة الأوضاع في فلسطين بالعودة إلى جذور القضية الفلسطينية ومعالجة المرض (الاحتلال) وليس العرض (المقاومة).
وأوضح أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو يعرقل جهود وقف حرب الإبادة التي تمارس على الشعب الفلسطيني وتلبية الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع؛ نتيجة ازدواجية المعايير وانكسار ميزان العدالة الدولية.