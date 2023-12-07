وزير الدفاع البريطاني سيدعو لتسليم المساعدة الإنسانية لغزة بسرعة خلال زيارة للأراضي المحتلة وتل أبيب

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من المقرر أن يناقش وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، جهود "تسريع تسليم المساعدة الإنسانية الضرورية لغزة" خلال زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، من المتوقع أن يلتقي شابس وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية اللواء زياد هب الريح في الأراضي المحتلة، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في تل أبيب، خلال جولته اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه سوف يناقش تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وكيف يمكن للمملكة المتحدة دعم السلطة الفلسطينية وجهود الحيلولة دون المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال "نحن نعمل للعثور على أفضل سبيل لتوصيل المساعدات والدعم لمن هم في أمس الحاجة إليها بأسرع وأكثر طريق مباشرة. وهذا يشمل خيارات برية وجوية وبحرية".

وأضاف "أحداث السابع من أكتوبر روعت العالم وأنا شخصيا عرضت دعمي وتعازيي لإسرائيل وشعبها".

وتابع "ندعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن من المهم أن قتالها ضد إرهابيي حماس يظل في نطاق القانون الدولي".