استمرار جلسات المحاكم في أيام انتخابات الرئاسة بالدقهلية

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أخطر رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، نقيب المحامين بمحافظة الدقهلية باستمرار عمل المحاكم طوال أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والمقررة أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الحالي.

وذكر المنشور الموقع من المستشار عماد الدين عبد الحميد، رئيس الاستئناف -رئيس محكمة جنوب المنصورة الإبتدائية، بإحاطة نقيب محامين الدقهلية بأنه لن يتم تأجيل الجلسات اداريًا خلال أيام الاقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية والمقرر عقدها 10 و11 و12 و13 من شهر ديسمبر لعام 2023 وفقا لقرار رئيس المحكمة.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغتربا.

وتضم محافظة الدقهلية 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و665 مقرا انتخابيا وهي (داخل المدارس 862 لجنة - عدد المعاهد الأزهرية 65 لجنة - ومراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - والوحدات الصحية 2 لجنة - وبمضيفة الأوقاف 2 لجنة - والوحدات المحلية 1 لجنة - وبمقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).