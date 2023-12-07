بوريس جونسون يقول إن حكومته قللت من شأن التهديد الذي شكلته جائحة كوفيد – 19

قال رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون إن الحكومة التي كان يرأسها قللت من شأن التهديد الذي شكلته جائحة كوفيد – 19 في أوائل عام 2020، وأقر بارتكاب أخطاء، واعتذر عن المعاناة والخسارة التي تكبدها البريطانيون.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون، في الدليل الذي قدمه والذي كان متوقعا على نطاق واسع، أمام لجنة التحقيق بشأن كوفيد-19 في البلاد، اليوم الأربعاء، دافع عن نفسه ضد انتقادات وجهها له زملاؤه البارزون السابقون بأنه تردد أثناء الوباء، وأشاروا إلى العمل المروع الذي واجهه من أجل إحداث توازن.

وكشف حديث جونسون مع المحامي هوجو كيث النقاب عن حالة الفوضى والارتباك خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2020 مع ظهور حجم الأزمة.

ودخلت بريطانيا في إغلاق غير مسبوق على مستوى البلاد في 23 مارس 2020، حيث حاولت الحكومة الحد من انتشار الفيروس – لكن جاء ذلك بعد فوات الأوان، حسب ما قاله كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي، ووزير الصحة السابق مات هانكوك.

وقال جونسون: "على وجه اليقين، سيكون من قبيل العدل أن أقول عن نفسي، وعن الحكومة بأكملها، والمجتمع العلمي، بما في ذلك مستشارونا، إننا قللنا من حجم التحدي ووتيرته. وحتما، ربما ارتكبنا أخطاء في سياق محاولتنا التعامل مع وباء عُضال الذي كان علينا فيه موازنة الأضرار المروعة على جانبي القرار."

وتأتي شهادة جونسون التي استمرت يومين بعد أشهر من الشهادات التي أدلى بها مجموعة من كبار المسؤولين والعلماء والوزراء، الذين انتقد بعضهم بشدة أسلوب قيادته.

وقال مدير الاتصالات السابق لي كين إن الوباء كان "الأزمة الخاطئة" بالنسبة لـ "مجموعة مهارات" جونسون، بينما قالت نائبة وزير مجلس الوزراء السابقة هيلين ماكنمارا إن قواعد مكافحة كوفيد كان يتم انتهاكها يوميا في داونينج ستريت، مقر رئاسة وزراء بريطانيا.