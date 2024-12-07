إغلاق صناديق الاقتراع في غانا مع انتهاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وسط أزمة اقتصادية

أُغلقت صناديق الاقتراع مساء اليوم السبت في معظم مراكز التصويت في غانا، منهية الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المتوقع أن تكون اختبارا حاسما للديمقراطية في منطقة اهتزت بسبب عنف المتطرفين والانقلابات العسكرية.

كانت العاصمة أكرا شبه خالية طوال اليوم. حتى شارع أكسفورد، أحد المراكز التجارية في المدينة، شهد نشاطا محدودا في اليوم الذي توجه فيه الغانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد و276 نائبا.

وتم تسجيل نحو 7ر18 مليون شخص للتصويت في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في جيل كامل. ومع ذلك، فإن المرشحين الرئيسيين الاثنين لا يقدمان أملا كبيرا في التغيير للبلاد.

ومن المتوقع أن تُعلن النتائج الأولية في وقت متأخر من ليل السبت. وستُصدر النتائج الرسمية الأولى بعد غد الثلاثاء.