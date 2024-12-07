محمد عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس لمباراة لوهافر

شهدت قائمة فريق نيس لمواجهة لوهافر في الدوري الفرنسي غياب النجم المصري محمد عبد المنعم.

ويستضيف نيس نظيره لوهافر، في الثامنة من مساء اليوم السبت، على ملعب نيس، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وأعلن فرانك هايس، المدير الفني لـ نيس القائمة التي ستخوض مباراة لوهافر وشهدت غياب عبد المنعم.

جدير بالذكر أن محمد عبد المنعم قد شارك منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، يشير لتواجده في المستشفى بسبب وعكة صحية، إلا أن نيس لم يعلن أي تفاصيل حول الحالة الصحية لمدافعه المصري.

وشارك عبد المنعم أساسيًا في آخر مباراتين ضد جلاسكو رينجرز وليون، وبشكل إجمالي شارك في 9 مباريات مع نيس منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الصيفية.

يتواجد نيس في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي ولديه 20 نقطة، بينما يأتي لوهافر في المركز الـ16 ولديه 12 نقطة.