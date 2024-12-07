 جوارديولا بعد التعادل مع كريستال بالاس: هذا عام المعاناة لمانشستر سيتي - بوابة الشروق
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جوارديولا بعد التعادل مع كريستال بالاس: هذا عام المعاناة لمانشستر سيتي

محمد جلال
نشر في: السبت 7 ديسمبر 2024 - 8:36 م | آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2024 - 8:36 م

رفض بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، الحديث عن منافسة فريقه هذا الموسم على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحاته بعد المباراة لـ "BBC": "قاتلنا للنهاية وعدنا مرتين، وحاولنا كثيرًا لكننا في النهاية حصلنا على نقطة واحدة، لذا علي الإشادة بما قدمه كريستال بالاس".

وأضاف: "إنه عام المعاناة لمانشستر سيتي، ودعونا نرى ما سيحدث في الشهر الأخير".

وواصل: "لا يمكنني الحديث عن سباق لقب الدوري الإنجليزي عندما نخسر 4 مباريات متتالية ثم نتعادل في أخرى، سنحاول استعادة لاعبينا وسنرى ما سيحدث".

وأنهى: "الأمر صعب، الوضع الذي نمر به صعب، لكنني سعيد جدًا باللاعبين لأنهم قاتلوا وفعلوا كل ما في وسعهم".


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