مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عن احتمالات وقف إطلاق النار بغزة: نرصد مؤشرا إيجابيا

قال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينى للأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، إن الجهود مستمرة مع مصر والوسطاء الآخرين للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه من المعروف من يخرب أي محاولات لوقف إطلاق النار ويعرقل مشروعات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ويقتل الناس جوعى.

وأشار إلى أن هناك حديثًا في الوقت الحالي بأن الرئيس الأمريكي المنتخب يريد أن يبدأ ولايته الرئاسية وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار.

ولفت إلى أن هذا الأمر قد يكون مؤشرًا إيجابيًّا لإجبار إسرائيل على قبول قرارات مجلس الأمن على مدار أكثر من عام.

وعبر عن تطلعه لوقف أي انتهاكات تتعرض لها الشعوب العربية في ظل الأوضاع الراهنة في سوريا وقبلها لبنان، موضحًا أن المشكلة لا تكمن في صرف الأنظار عن الأوضاع في غزة.

وشدد على أهمية وقف شلال الدمار الذي يتجذر وجوده في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن إسرائيل سبب عدم الاستقرار في كل الإقليم.