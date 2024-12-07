 مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عن احتمالات وقف إطلاق النار بغزة: نرصد مؤشرا إيجابيا - بوابة الشروق
السبت 7 ديسمبر 2024 8:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عن احتمالات وقف إطلاق النار بغزة: نرصد مؤشرا إيجابيا

أحمد علاء
نشر في: السبت 7 ديسمبر 2024 - 8:39 م | آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2024 - 8:39 م

قال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينى للأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، إن الجهود مستمرة مع مصر والوسطاء الآخرين للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه من المعروف من يخرب أي محاولات لوقف إطلاق النار ويعرقل مشروعات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ويقتل الناس جوعى.

وأشار إلى أن هناك حديثًا في الوقت الحالي بأن الرئيس الأمريكي المنتخب يريد أن يبدأ ولايته الرئاسية وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار.

ولفت إلى أن هذا الأمر قد يكون مؤشرًا إيجابيًّا لإجبار إسرائيل على قبول قرارات مجلس الأمن على مدار أكثر من عام.

وعبر عن تطلعه لوقف أي انتهاكات تتعرض لها الشعوب العربية في ظل الأوضاع الراهنة في سوريا وقبلها لبنان، موضحًا أن المشكلة لا تكمن في صرف الأنظار عن الأوضاع في غزة.

وشدد على أهمية وقف شلال الدمار الذي يتجذر وجوده في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن إسرائيل سبب عدم الاستقرار في كل الإقليم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك