رئيس بورتو: الأهلي فريق تنافسي وصعب السيطرة عليه

أكد أندريه فيلاش بواش، رئيس نادي بورتو البرتغالي، أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة لأن الفرق المصرية دائما تنافسية من الصعب السيطرة عليها، مشيرا إلى قيمة الجوائز المالية المتوقع أن يحصل عليها كل فريق من مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة 2025.

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية بورتو البرتغالي في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي.

نقلت صحيفة «أبولا» البرتغالية، تصريحات بواش عن قرعة كأس العالم للأندية، قائلًا:" استقبلنا نتائج القرعة بسعادة، لكن هناك قصة غريبة أيضًا".

وتطرق للحديث عن مواجهة الأهلي، قائلًا:" الفرق المصرية دائمًا تنافسية، تلعب بقوة وتفاني ومن الصعب السيطرة عليها".

وعن مواجهة إنتر ميامي بقيادة نجمه ليونيل ميسي، أوضح بواش:" إنتر ميامي فريق مليئ بنجوم كثيرة على رأسهم ميسي حتى لو كان يأتي من أمريكا الشمالية".

ورد بواش على التقارير التي تشير إلى حصول كل ناد مشارك في كأس العالم للأندية على 50 مليون يورو، قائلًا:" لا تزال رابطة الأندية الأوروبية تتناقش مع فيفا لتخصيص مبلغ أفضل للأندية الأوروبية".

واصل:" لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن كل ناد سيحصل على مبلغ يتراوح بين 16 إلى 20 مليونًا، ومن الواضح أنها ستزيد اعتمادًا على أداء النادي، أقل بكثير من التوقعات الأولية، وهو أمر مهم دائمًا لنادي بورتو".

أتم:" سيكون الأمر تعويضًا هامًا بالنسبة لنا، خاصة أننا لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكننا سعداء بالمشاركة في كأس العالم للأندية".