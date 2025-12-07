أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" (إعدام) مواطنين باكستانيين، أقدما على تهريب مواد مخدرة إلى المملكة.



وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم سرتاج شيرين خان (باكستاني الجنسية) على تهريب الهيروين المخدر في أحشائه إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ الحكم اليوم بمنطقة مكة المكرمة.

وأضافت الوزارة في بيان آخر: "أقدم حق نواز سير محمد (باكستاني الجنسية) على تهريب مادتي الهيروين والميثامفيتامين المخدرتين إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا"، لافتة إلى أنه تم تنفيذ الحكم اليوم، بمنطقة مكة المكرمة.

وختمت بيانيها بالقول: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهرّبيها ومروّجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفسادٍ جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذّر في الوقت نفسه، كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".