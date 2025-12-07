جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 8 فلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات نفذها في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وفي مدينة جنين شمالي الضفة، قالت مصادر محلية للأناضول، إن قوات إسرائيلية داهمت عدة منازل وفتشتها قبل أن تعتقل 3 فلسطينيين.

وفي بلدة جيوس بقلقيلية شمالي الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين وصادرت مركبة، خلال اقتحامها البلدة.

وفي مدينة رام الله (وسط)، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين، عقب مداهمة منزليهما في قرية كفرعين، فيما اعتقلت شابا آخر عقب مداهمة منزله في قرية المزرعة الغربية شمالي المدينة، وفق المصادر ذاتها.

كما شهدت مناطق أخرى من الضفة اقتحامات إسرائيلية، دون التبليغ عن اعتقالات.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، خلال عامي الإبادة الجماعية التي بدأتها تل أبيب في غزة في 8 أكتوبر 2023.

وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1090 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا، إلى جانب اعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.