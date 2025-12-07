 مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية يقول إن إصلاح الشبكة سيستغرق عدة أسابيع - بوابة الشروق
الأحد 7 ديسمبر 2025 3:37 ص القاهرة
مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية يقول إن إصلاح الشبكة سيستغرق عدة أسابيع

د ب أ
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 3:21 ص | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 3:21 ص

 قال مشغل شبكة الكهرباء الحكومية الأوكرانية "أوكرينيرجو" يوم السبت إنه من المتوقع أن تستغرق إصلاحات شبكة الكهرباء الأوكرانية بعد ضربة جوية روسية كبيرة عدة أسابيع.

وقال فيتالي زايتشنكو، رئيس أوكرينيرجو، في البث الإخباري المستمر للتلفزيون الحكومي الأوكراني إن الوضع خطير، وإن عملية الاستعادة ستستغرق أسابيع بدلا من أيام.

وقال زايتشنكو إن الأضرار الواسعة النطاق تعني أن انقطاع التيار الكهربائي امتد من أربع إلى ثماني ساعات إلى ما بين 12 إلى 16 ساعة في معظم المناطق،، وغالبا سيتسبب ذلك في ترك المنازل بدون مياه جارية أيضا.

واستهدفت الغارات الروسية خلال ليل السبت منشآت الطاقة في جميع أنحاء البلاد. وقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس أي إس)ومقره الولايات المتحدة أن الهجوم شمل حوالي 653 طائرة مسيرة و 51 صاروخا وصاروخ كروز، مما يجعله على الأرجح ثالث أكبر هجوم جوي في الحرب.


