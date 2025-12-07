سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، السبت، بتفكيك الاتحاد الأوروبي مع إعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء فيه.





وكتب ماسك في منشور عبر منصة إكس التي يمتلكها: "يجب القضاء على الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الفردية للدول فيه حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".

واعتبر أن البيروقراطية في القارة الأوروبية "تخنق أوروبا حتى الموت"، متسائلا عن ماهية الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للتكتل الأوروبي.

وتابع ماسك في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي".

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض غرامة مالية كبيرة على منصة إكس التي يمتلكها ماسك، بعد تحقيق موسع يتصل بمراقبة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، لتصل الغرامة إلى 120 مليون دولار لانتهاكها قواعده الرقمية.

الغرامة هي الأولى التي تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.

وقالت المفوضية في بيان إن منصة إكس انتهكت التزام الشفافية الذي يفرضه قانون الخدمات الرقمية.



من جانبه، عبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن موافقته على ما طرح إيلون ماسك.

وكتب ميدفيديف في منشور عبر حسابه على منصة إكس، تعليقا على كلام إيلون ماسك: "بالضبط".

كانت المفوضية الأوروبية قد اعتبرت أن منصة إكس تنتهك قانون الخدمات الرقمية في مجالات عدة، مثل الشفافية وإتاحة بيانات الباحثين.