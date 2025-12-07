إسبانيا تطالب باعتقال جندي إسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة

تقدمت مؤسسة «هند رجب» بمذكرة قانونية إلى السلطات الإسبانية، طالبت فيها باعتقال الجندي الإسرائيلي بنايا ناحوم، بتهم ارتكاب جرائم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

ونشرت المؤسسة صورة الجندي واسمه وقدمت المذكرة بعد أن علمت أنه يتواجد في إسبانيا، ودعت السلطات في مدريد الى اعتقاله قبل مغادرته أراضيها.

وبحسب وكالة «معا»، تأتي هذه المذكرة ضمن الجهود القانونية لملاحقة المسئولين الإسرائيليين دوليًا على خلفية الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية في القطاع.

وتأسست مؤسسة هند رجب في فبراير 2024، ومقرها بروكسل، لتصبح إحدى أبرز الهيئات الحقوقية الأوروبية المتخصصة في ملاحقة المسئولين والعسكريين الإسرائيليين عبر دعاوى قضائية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

ومنذ تأسيسها، تمكنت المؤسسة من رفع قضايا ضد جنود وضباط إسرائيليين، ما قيّد حركتهم وتنقلهم حول العالم، مؤكدة أن العدالة الدولية يمكن أن تصل المسؤولين حتى خارج حدود فلسطين.

وتحمل المؤسسة اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي استشهدت وهي تبلغ خمس سنوات فقط، في 29 يناير 2024، إثر استهداف قوات الاحتلال مركبتها مع خالها وزوجته وأطفالهم الثلاثة جنوب غربي مدينة غزة.

وبعد 12 يومًا، عُثر على جثمانها داخل المركبة نفسها، التي تحولت إلى رمز لمعاناة المدنيين الأبرياء في ظل العدوان الإسرائيلي.