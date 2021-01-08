 بايدن: عدم حضور ترامب حفل تنصيبي أمر جيد.. ومساءلته متروكة للكونجرس - بوابة الشروق
الجمعة 8 يناير 2021 11:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

بايدن: عدم حضور ترامب حفل تنصيبي أمر جيد.. ومساءلته متروكة للكونجرس

بايدن
بايدن
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 11:48 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 11:52 م
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن عدم حضور الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حفل تنصيبه أمر جيد، وذلك حسبما أوردته فضائية «cnn» العربية، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الجمعة، أن ترامب ليس مؤهلًا للحكم، مشيرًا إلى أن مساءلة الرئيس المنتهية ولايته متروكة للكونجرس.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أعلن في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، في وقت شابق من مساء اليوم الجمعة، إنه لن يحضر حفل تنصيب جو بايدن، المقرر عقده في 20 يناير الجاري.

وصادق الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك