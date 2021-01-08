قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن عدم حضور الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حفل تنصيبه أمر جيد، وذلك حسبما أوردته فضائية «cnn» العربية، مساء اليوم الجمعة.



وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الجمعة، أن ترامب ليس مؤهلًا للحكم، مشيرًا إلى أن مساءلة الرئيس المنتهية ولايته متروكة للكونجرس.



وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أعلن في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، في وقت شابق من مساء اليوم الجمعة، إنه لن يحضر حفل تنصيب جو بايدن، المقرر عقده في 20 يناير الجاري.



وصادق الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.



وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.