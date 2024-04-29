كازاخستان تعتزم زيادة إنتاج النحاس بنسبة 8% خلال العام الجاري

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قال وزير الصناعة في كازاخستان كانات شارلابايف للبرلمان إن البلاد تعتزم زيادة إنتاج النحاس إلى 452 كيلوطن هذا العام مقارنة بـ 419 كيلوطن خلال عام 2023.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شارلابايف قال إن كازاخستان تعتزم تعزيز إنتاج النحاس إلى مليون طن بحلول عام 2029 من خلال إجراءات بما فيها بناء منصهر جديد للنحاس في منطقة آباي.

وتعتزم كازاخستان تعزيز إنتاج الزنك إلى 285 كيلوطن هذا العام، مقارنة بـ280 كيلوطن خلال عام 2023.

كما أشار الوزير إلى أن إنتاج الألومنيوم سوف يرتفع إلى 265 كيلوطن مقارنة بـ261 كيلوطن.