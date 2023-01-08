السوداني: الجيش العراقي اختار الوقوف إلى جانب الشعب ودافع عن استقلال البلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن جيش بلاده اختار الوقوف إلى جانب الشعب دائما، وإلى جانب قضايا الأمّة العادلة، ودافع عن استقلال البلاد وساهم في حماية الأرض العربية في ميادين مختلفة.



وقال السوداني -في كلمته خلال حفل تخرج طلبة "الكلية العسكرية الأولى/ مصنع الأبطال الدورة 11"- إن الجيش العراقي مرت مسيرته ليؤمّن السيادة الكاملة، ويقف مع الدستور والعملية الديمقراطية وبناء العراق الجديد، مشيرا إلى أنه سجل ملحمة من خلال النصر على الإرهاب واستعادة كامل الأراضي العراقية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).



وأضاف السوداني أنه اليوم يمر العام الثاني بعد المائة على تأسيس الجيش العراقي والبلاد في حالة استقرار تحققت بتضحيات ودماء قوات الجيش، منوها بأن الجيش مر بتحدّيات ومنعطفات حاولت كسر إرادته، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تدعو للتأكيد على أهمية التلاحم بين القوات المسلّحة والمواطنين.



وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن برنامج حكومته يولي اهتماما برفع قُدرات الجيش والعمل على التطوير التكنولوجي والميداني للأسلحة القتالية، وإشراك القادة والضبّاط والمراتب في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية، مؤكدا أن العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع كلّ قوى الخير والسلام بالعالم، وأن بلاده طوت الفترة التي عاثت بها وبالمنطقة خرابا ودمارا.