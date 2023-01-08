رئيسة وزراء الدنمارك تختتم زيارة خاصة للمقاصد السياحية بجنوب مصر

اختتمت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، مساء اليوم السبت، زيارة خاصة لمدينتي الأقصر وأسوان السياحيتين جنوبي مصر، برفقة زوجها المصور والمخرج السينمائي "بو تينبيرج".

وزارت رئيسة الوزراء الدنماركية وزوجها، المعالم الأثرية والسياحية في مدينتي الأقصر وأسوان، وفي الأقصر اختارت فريدريكسن، وزوجها الإقامة في "قصر الجُرفْ" التراثي الذي يقع وسط منطقة ريفية غرب مدينة الأقصر، والذي تستحضر مبانيه روح العمارة الإسلامية، وتنتشر به القباب والمشربيات (الأرابيسك).

كما زارت فريدريكسن، اليوم السبت، الفنان سيد المطعني شيخ النحاتين بمدينة الأقصر، وذلك داخل منزله في منطقة القرنة التي تشتهر بمعابدها ومقابرها المصرية القديمة.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك وزوجها قد وصلا لمدينة أسوان في الأسبوع الماضي، ثم وصلا لمدينة الأقصر التي قضيا بها ثلاثة أيام.