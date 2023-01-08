محافظ بني سويف يتفقد فرع الشركة المصرية للاطمئنان على توافر السلع

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة إهناسيا؛ للاطمئنان على توافر السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة جميع صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري.

وخلال زيارته لهايبر أهناسيا، اطمأن المحافظ من مسؤولي التموين على مدى توافر الإمدادات من السلع، وانتظام حركة البيع، وتوافر بعض السلع الأساسية التي تشهد إقبالا على تداولها، متأكدا منهم على توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة وأنها تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في هذا المجال، مكلفًا مسؤولي التموين بتكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية لمنع جميع صور احتكار السلع الغذائية وغيرها.

وحرص المحافظ، على تبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم، مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها.

وأشار إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التي وفرتها المحافظة؛ لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجاري والتلاعب في الأسعار من خلال الأرقام (غرفة عمليات المحافظة 01063329498/ التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999).

ورافق المحافظ، خلال تفقده الهايبر، اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب، والأستاذ ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، والمستشار حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية، والمهندس رمضان معوض دسوقي وكيل مديرية التموين، والدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.