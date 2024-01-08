دعا مصرف سنتاندر بنك الإسباني المستثمرين لحضور "مؤتمر المستثمرين العالمي" في العاصمة البريطانية لندن غدا الثلاثاء، لعرض الاستراتيجية التمويلية للحكومة الإسبانية في العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤتمر سيركز على استراتيجية التمويل الجديدة لعام 2024.

وسيمثل إسبانيا في المؤتمر ألفارو لوبيز بارسيلو مدير عام الخزانة والسياسة المالية الإسبانية ووزارة الاقتصاد والتجارة وقطاع الأعمال. وسيمثل وزارة الاقتصاد مرسيدس أباسكال رئيس إدارة التمويل والدين العام في الوزارة.

وفي أحدث تقرير صادر عن بنك إسبانيا المركزي في أواخر الشهر الماضي، قال البنك إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإسباني خلال العام الماضي بنسبة 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي ثم يتراجع معدل النمو خلال العام الحالي إلى ما بين 8ر1% و6ر1% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي انخفاض معدل التضخم في العام الحالي إلى 3ر3% مقابل 4ر3% في العام الماضي ثم ​​إلى 2% و9ر1% عامي 2025 و2026 على التوالي.

كما يتوقع بنك إسبانيا وصول العجز العام إلى 8ر3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 202، ثم 3% في أعوام 2024 و2025 و2026، على وجه الخصوص.