رئيس الإمارات ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان التداعيات الخطيرة لأزمة غزة على المنطقة

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم الاثنين، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، بحث الرئيس الإماراتي مع بلينكن، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة جميعها.

وشدد رئيس الدولة على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لحماية أرواح المدنيين، وضمان توفير آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى سكان القطاع دون إعاقة، ومنع تهجيرهم.

وأكد الجانبان أهمية العمل على تجنب توسع الصراع بما يهدد السلم الإقليمي، فضلًا عن إيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم في المنطقة كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.