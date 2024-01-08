استطلاع يكشف تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي

أظهر أحدث استطلاع للرأي، اليوم الاثنين، تراجع نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول بشكل طفيف لتصل إلى 7ر35%.



ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، كشفت نتائج الاستطلاع عن انخفاض شعبية الرئيس يون بواقع 5ر1 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق إلى7ر35% بينما ارتفع معدل الرفض بنسبة 2ر1 نقطة مئوية إلى 8ر60%.



وأجرت الاستطلاع وكالة ريال متر، على 2016 شخصا تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر في الفترة من 2 إلى 5 يناير.



وجاء هذا الانخفاض بعد ارتفاع شعبية الرئيس يون إلى 2ر37%في استطلاع الرأي السابق منذ ركودها الأسبوعين السابقين له.



وقالت ريال متر، إن نسبة تأييد الرئيس يون تأثرت على ما يبدو بممارسته حق النقض ضد مشروعي قانونين لإجراء تحقيقين خاصين تقودهما المعارضة، يتعلق أحدهما بمزاعم تخص السيدة الأولى كيم كيون-هي، وأضافت أنه على وجه الخصوص، انخفضت شعبيته بين الأشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر الذين لديهم حساسية تجاه العدالة.



وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع ما يزيد على أو يقل عن 2ر2 نقطة مئوية بنسبة ثقة بلغت 95%.



وأظهر استطلاع آخر عن نسب تأييد الأحزاب السياسية، أُجري على 1003 أشخاص من البالغين في يومي 4 و5 يناير، أن نسبة تأييد حزب سلطة الشعب الحاكم انخفضت بواقع 5ر1 نقطة مئوية إلى 6ر36% بينما زادت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 9ر0 نقطة مئوية إلى 5ر44%.



وسجلت نسبة تأييد حزب العدالة التقدمي الصغير 2% بزيادة 4ر0 نقطة مئوية.



وأجري هذا الاستطلاع بهامش خطأ يزيد على أو ينقص عن 1ر3 نقطة مئوية بمستوى ثقة 95%.