 مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين جراء حادث مروري لعشرات المركبات في كاليفورنيا - بوابة الشروق
الإثنين 8 يناير 2024 2:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين جراء حادث مروري لعشرات المركبات في كاليفورنيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 1:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 1:11 ص

قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم بين عشرات المركبات على امتداد طريق يغطيه الضباب في جنوبي كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية يوم الأحد أن التصادم الذي تضمن 35 سيارة وقع يوم السبت غرب بيكرسفيلد، ما أدى إلى إغلاق الطريق 24 ساعة، وفقا للسلطات.

وقال جيم كالهون، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة كيرن، للصحفيين، إن مستوى الرؤية كان لمسافة حوالي ثلاثة أمتار عندما وصلت أطقم العمل إلى مكان الحادث "الفوضوي".

ووقع الحادث على مسافة 800 متر تقريبا، وتضمن 17 سيارة ركاب و18 مركبة كبيرة. وقالت السلطات إنه تم إعلان وفاة شخصين في مكان الحادث ونقل تسعة آخرين إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك