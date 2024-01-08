مسؤول مصرفي: إيران وروسيا لم تعودا بحاجة إلى سويفت في المعاملات بينهما

أعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية، محسن كريمي، بأن بلاده وروسيا لم تعودا بحاجة بعد الآن الى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" في المعاملات بينهما.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن كريمي قوله في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الأحد: إن المصدرين من البلدين لديهم إمكانية التصدير بعملتهم الوطنية.

وأضاف: في هذا المشروع يقوم المصدرون والمستوردون بتبادل بضائعهم بالريال. أما بالنسبة للدول التي نستورد منها بالريال فمن الممكن التصدير بالريال اليها ايضا.

وعن افتتاح خطاب اعتماد بين إيران وروسيا قال: لقد قمنا بربط شبكة المراسلة بين البلدين، مما يعني أن بنوك البلدين لم تعد بحاجة إلى تواصل سويسرا مع بعضها البعض. من الممكن أن يقوم المصدر بتقديم فاتورة بالريال إلى الجانب الروسي واستلام الأموال من البنوك الروسية في إيران.

وقال كريمي: إن رجال الأعمال الإيرانيين سيتمكنون من إجراء تعاملاتهم الاقتصادية مع العراق وأفغانستان بالريال خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي ألكسندروفيتش سلينيف: يتم إجراء حجم كبير من تجارتنا بالعملات الوطنية، وأداء بنوكنا المركزية آخذ في التحسن.