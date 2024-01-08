صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 17 مجزرة راح ضحيتها 249 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 17 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 249 شهيدًا و510 إصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن الشهداء الجدد يرفعون حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 23 ألفا و84 شهيدًا و58 ألفا و926 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة: إن مستشفيات جنوب غزة فقدت قدراتها الاستيعابية للجرحى في الأقسام والعنايات المركزة، موضحا أن هناك اكتظاظا كبيرًا في مستشفيات الجنوب ومئات الجرحى يفترشون الأرض في الممرات والساحات.

وقالت مصادر طبية في القطاع ظهر اليوم : إن عددًا من الأشخاص استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال على جنوب رفح ومخيم "النصيرات" وسط القطاع.

وأفادت المصادر باستشهاد ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في قصف لطائرة مسيرة استهدف سيارة غرب رفح، جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته، استُشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلًا في مخيم رقم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.