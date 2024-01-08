وحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالى تنظم ورشة عمل بجامعة قناة السويس

عقدت وحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ورشة عمل بجامعة قناة السويس لإعداد وتنفيذ برامج وحدة حقوق الإنسان بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في وجدان طلاب الجامعة، بهدف إعدادهم للقيادة في المستقبل و ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان وتوعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلبة الجامعة بحقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة والمجتمع ككل، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والدورات والندوات والأنشطة.

من جهته، أكد أحمد محسن المسئول الإعلامى لوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، أن وحدة حقوق الإنسان هى المظلة الكبرى التي تختص بالحقوق والواجبات وتسجيل الإنجازات الخاصة بالجامعات، وتوثيقها على مدار العام الجامعى ورصد الإيجابيات وتلقي الشكاوى وتعزيز وتنمية القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تدريسها بجميع الجامعات، مضيفا أن الوحدة ستختار أفضل جامعة تطبق المعايير المثلى لحقوق الإنسان.

ويضم تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيساً ، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائباً لرئيس الوحدة، والدكتورة هبة الله الدناصوري الأستاذ المساعد بكلية الزراعة مدير تنفيذي للوحدة وعضوية الدكتور عمرو محمد نجيب المدرس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبثينة السيد عوض مدير إدارة الوافدين بالإدارة العامة للدراسات العليا، محمد سعد عبد العظيم الشئون القانونية، دعاء سليمان شحات أخصائي رعاية الطلاب، طارق حماد إخصائي شئون تعليم برعاية الشباب.