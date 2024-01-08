حسين فهمى: رفضت في البداية دوري في فيلم الإسكندراني لكن خالد يوسف أقنعني

أكد الفنان حسين فهمي أنها المرة الأولى التي يخوض فيها تجربة القيام بشخصية اليوناني من خلال فيلم الاسكندراني، ممازحا: "خالد شايفني طول الوقت خواجه، ومازحته لميس الحديدي: «ما أنت أبيضاني عينيك ملونة».



وقال حسين فهمي في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية أون، إنه في البداية رفض تقديم الدور، "مكنتش لاقي قماشة أو شخصية معنية فمكنتش عاوز أعملها وقلت مفيش شخصية ولايوجد قماشة أشتغل فيها".



وأضاف: "اللي عجبني موضوع الإسكندرية لها خصوصيتها والإسكندرانية لهم شخصيتهم المستقلة، وهي مدينة عظيمة حملت بها كل الجنسيات وكانت عاصمة مهمة في حوض البحر المتوسط، وإحنا من الجيل الذي يعشق الإسكندرية ولسة لما بروح الساحل عارف أن اسكندرية حاجة تانية".

وأكد فهمي أن الشخصية جديدة رغم رفضه لها في البداية، مشيدا بدور بيومي فؤاد في الفيلم قائلا: "بيومي فؤاد عمل دور جميل جدا في فيلم الإسكندراني.. والممثلين كلهم مع خالد يوسف بيكونوا مرتاحين".