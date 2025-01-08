زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان تشيد بوالدها

أشادت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، اليوم الأربعاء، بوالدها جان - ماري، مؤسس حزب الجبهة الوطنية، الذي توفي عن عمر ناهز 96 عاما، ووصفته بأنه "محارب"، في السياسة على الرغم من خلافاتهما السياسية الشديدة.

ونشرت لوبان، على موقع التواصل الاجتماعي، إكس: "لقد أخذ السن المتقدم المحارب بعيدا، لكنه أعاد لنا والدنا"؛ مما يشير إلى أنها كانت قادرة على المصالحة معه.

يذكر أن جان ماري، الذي لديه ثلاث بنات بما في ذلك مارين، أصغرهن، كان شخصية مثيرة للانقسام وأدين عدة مرات بمعاداة السامية والتمييز والتحريض على العنف العنصري.

وكتبت لوبان: "الكثير من الأشخاص، الذين أحبهم ينتظرونه هناك".

وكان قد تم الإعلان عن وفاته أمس الثلاثاء، عندما كانت لوبان عائدة من جزيرة مايوت الفرنسية، في المحيط الهندي، التي ضربها إعصار مدمر في ديسمبر الماضي.