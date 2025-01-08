ذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 46 فلسطينيا استُشهدوا في غارات متفرقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 31 منهم شمالي القطاع، في حين تواصل الحصار على المشافي شمالا وجنوبا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و78 مصابا خلال 24 ساعة.

وأفادت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفا و936 شهيدا و109 آلاف و274 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وظهر اليوم الأربعاء، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما أفاد جهاز الدفاع المدني -في بيان- بانتشال جثامين 5 شهداء وعدد من الجرحى، جراء استهداف مقاتلات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب بوابة متنزه بلدية غزة في شارع عمر المختار.

• وضع المشافي

وعلى الصعيد الصحي، قال مدير مستشفى العودة (شمالي قطاع غزة)، للجزيرة، إن آليات للاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى وتطلق النار عشوائيا، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

بدوره، أعلن مستشفى ناصر في خان يونس توقف الخدمة الصحية باستثناء أقسام العناية والعمليات نتيجة أزمة الوقود، وحذر من كارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى موت المرضى اختناقا في قسم العناية المركزة.

كما ناشد مستشفى ناصر المؤسسات الدولية التدخل العاجل لإدخال الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.

وفي السياق، أعلن مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان توثيق 136 غارة على 39 مرفقا طبيا في غزة بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، مؤكدا أن تعمد تدمير المنشآت الطبية قد يرقى لعقاب جماعي يشكّل جريمة حرب.

من جهته، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن أكثر من 12 ألف شخص في غزة لا يزالون بحاجة إلى عمليات إجلاء طبي، مضيفا أن المنظمة تواصل حث إسرائيل على زيادة معدل الموافقات على عمليات الإجلاء الطبي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل -بدعم عسكري أمريكي وعلى مرأى ومسمع من العالم كله- حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.