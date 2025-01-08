البابا فرنسيس يعين أول امرأة في منصب كبير بالفاتيكان

عين البابا فرنسيس أول امرأة في منصب كبير بالفاتيكان، حيث وقع الاختيار على راهبة إيطالية، هي الأخت سيمونا برامبيلا، لتصبح أول مديرة للقسم المسئول عن جميع الأخويات الدينية بالكنيسة الكاثوليكية.

ويمثل التعيين خطوة كبرى ضمن هدف البابا فرنسيس لمنح النساء المزيد من الأدوار القيادية في إدارة الكنيسة. ورغم أنه تم تعيين نساء في مناصب من الدرجة الثانية في بعض مكاتب الفاتيكان، إلا أنه لم يتم تعيين امرأة قط مديرة لدائرة أو لرعايا إحدى الكنائس التابعة للكوريا الرومانية، وهو الجهاز الإداري المركزي للكنيسة الكاثوليكية.

وأكد مركز تلفزيون الفاتيكان "فاتيكان ميديا" الطبيعة غير المسبوقة لتعيين برامبيلا، حيث حمل عنوان تقريرها "الأخت سيمونا برامبيلا أول امرأة يتم تعيينها مديرة بالفاتيكان".

يذكر أن المكتب هو أحد أهم مكاتب الفاتيكان. ويعرف رسميا باسم (دائرة معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية)، ويتولى مسئولية جميع الأخويات الدينية، من اليسوعيين والفرانسيسكان إلى راهبات الرحمة والحركات الصغيرة الأحدث عهدا.