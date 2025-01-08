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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، باستهداف منزل رئيس بلدية بنت جبيل صباح اليوم الأربعاء، بقذيفة من دبابة ميركافا معادية عند أطراف المدينة.

وأشارت إلى أن الطيران الاستطلاعي والمسيّر يحلق في أجواء بنت جبيل، وذلك في خبر عاجل لها.

كما قالت إن طائرة مسيّرة تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة صور ومحيطها.

من جانبها، نشرت صحيفة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو يرصد تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل دائري فوق عدد من المناطق اللبنانية، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

مع اقتراب انتهاء مهلة الـ60 يوماً... الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق بشكل دائري فوق عدد من المناطق اللبنانية pic.twitter.com/AkR5DxjP8l — Annahar النهار (@Annahar) January 8, 2025

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، حيث تعمل أيضا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يوما.

كما ينص أيضا على تراجع عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني (نحو 30 كلم شمال الحدود)، وتفكيك بنيته العسكرية في جنوب النهر.