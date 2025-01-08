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حطم متظاهر ملثم تمثالا شمعيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في متحف الشمع في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، مساء الثلاثاء.

وأظهر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتظاهر وهو يغطي التمثال بالطلاء الأحمر قبل مهاجمته بالمطرقة، بينما ظهر العلم الفلسطيني في حوزة المتظاهر.

وقال الرجل للكاميرا: «تحيا فلسطين، يعيش السودان، يعيش اليمن، تعيش بورتوريكو»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

JUST NOW: Activists in Mexico City destroy a wax statue of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu with hammers pic.twitter.com/nIVljKUnS2 — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 8, 2025

وفي مقطع فيديو أكثر تفصيلا نشرته حركة المقاطعة في المكسيك «BDS Mexico»، كتب الناشط الذي حطّم التمثال: «أتحمل مسئولية القضاء على مجرم الحرب هذا لأن متحف الشمع في مكسيكو سيتي نسي تغطية التمثال بدماء 40 ألف فلسطيني».

وأضاف: «أفعل ذلك وأنا أحب الشعب اليهودي كثيرا، وهو الذي اختطفت هويته من قبل هؤلاء (الأشخاص) الذين يمارسون الإبادة الجماعية».

وحذر في نهاية حديثه: «مجرمو الحرب هؤلاء غير مرحب بهم في مدينتنا».