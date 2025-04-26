يشارك الفيلم التسجيلي الطويل "سمر.. قبل آخر صورة"، للمخرجة أية الله يوسف، في الدورة الثامنة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة تدعى "سمر"، التي تبلغ من العمر 32 عاما، وتحاول إعادة بناء حياتها بعد تعرضها لهجوم بمادة حارقة من قبل شريكها السابق، حيث يرصد العمل رحلتها التي استمرت 5 سنوات للتعافي النفسي والجسدي.

وعرض فيلم "سمر.. قبل آخر صورة" لأول مرة عالميا في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.