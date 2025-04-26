إعلام إيراني: ارتفاع عدد المصابين نتيجة الانفجار في ميناء بندر عباس إلى 195

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، بارتفاع عدد المصابين نتيجة الانفجار في ميناء بندر عباس إلى 195.

ونقلت وكالة «تسنيم» عن متحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، قوله إن الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس أدى إلى إصابة 195 شخصًا حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، قال مراسل وكالة «تسنيم» من بندر عباس، إن الانفجار كان شديدًا، وإنه دمّر مبنى إداريًا بالكامل، كما تدمرت العديد من المركبات في المنطقة بسبب موجة الانفجار.

وتوجهت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ السريع إلى المنطقة، كما توقفت أنشطة الميناء حاليًا لوضع المنطقة تحت سيطرة القوات الأمنية والإغاثية في أسرع وقت ممكن.

وكانت شدة الانفجار عالية لدرجة أنها تسببت في أضرار جسيمة.

وبحسب مراسل تسنيم، فإن الانفجار وقع في مبنى إداري داخل ميناء رجائي، ولا تزال الأسباب الرئيسية للانفجار غير معروفة.

ونقل عن مسئولين معنيين، بأن الحادث ربما نجم عن انفجار صهريج وقود في شمال رصيف الميناء.

وعقب الانفجار العنيف، أعلنت لجنة إدارة الأزمات حالة الطوارئ في جميع مستشفيات بندر عباس بشكل فوري.