معامل البحر الأحمر تدشّن برنامج المخرجين لتأهيل المواهب السينمائية الصاعدة

المخرج سبايك لي يشارك خبرته السينمائي الطويلة مع الجيل الجديد من المبدعين

كشفت معامل البحر الأحمر، أحد البرامج الرائدة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن إطلاق "برنامج المخرجين" الذي يقدم تجربة تعليمية مُكثفة تمتد على مدار أسبوع بقيادة المخرج العالمي الشهير "سبايك لي"، وذلك في مدينة جدة خلال الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو 2025، ويجمع مجموعة من المخرجين الصاعدين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وإفريقيا، في رحلة إبداعية مكثفة لاكتشاف فنون الإخراج تحت توجيه أحد أبرز الأصوات السينمائية تأثيرًا في العالم.

يُعد "برنامج المُخرجين" منصة إبداعية حصرية تحتضن 15 مخرجًا ومخرجة من السعودية والعالم العربي وقارتي آسيا وإفريقيا، يخوضون خلالها رحلة معرفية مُكثفة تتضمن ورش عمل وجلسات إرشاد وتوجيه، يُشرف عليها المخرج العالمي سبايك لي، مُقدّمًا خلاصة تجربته السينمائية العريقة التي شكّلت ملامح السينما الحديثة وأثْرَت محتواها بقضايا إنسانية عميقة ورؤية فنية فريدة.

يأتي هذا البرنامج تجسيدًا لرؤية مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، ممثلة في مختبرات البحر الأحمر بهدف تمكين الطاقات الإبداعية، عبر إتاحة فرص تواصل مباشر مع قامات سينمائية عالمية، وتأهيل المشاركين بأدوات معرفية ومهنية تسهم في ارتقاء مسيرتهم الفنية.

من جانبها، صرحت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي قائلةً: "يسعدنا أن نُرحّب بعودة المخرج العالمي سبايك لي ، ليتولى قيادة النسخة الافتتاحية من برنامج المخرجين، إحدى المبادرات الريادية لمعامل البحر الأحمر، مؤكدا أنها لحظة فارقة في مسيرة دعم المواهب، وفرصة نادرة للمخرجين والكتّاب الصاعدين للاستفادة من خبرة سينمائية فذّة، حيث يكشف سبايك لي أسرار الإخراج بروحه المتقدة، ورؤيته المتفرّدة، وشغفه العميق بسرد القصص المؤثرة والعميقة".

وقال ريان عاشور، رئيس معامل البحر الأحمر: "سُعداء بتدشين برنامج المخرجين الذي يعكس مساعينا الرامية للارتقاء بالصناعة السينمائية، عبر مد الجسور بين المواهب السينمائية الصاعدة، وخبراء الصناعة العالمية، لصقل مهاراتهم الفنية، وتمكينهم من سرد قصصهم الآسرة"، متابعا "ستضفي مشاركة المخرج العالمي سبايك لي مع خبرته السينمائية الممتدة، طابعًا خاصًا للبرنامج، وتتيح للمشاركين فرصة التعلم من رؤيته الإخراجية العميقة، واستلهام أدوات السرد القصصي التي ميَّزت أعماله السينمائية".

جدير بالذكر، أن معامل البحر الأحمر تعد الذراع التعليمي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، حيث قدمت دعمها على مدار السنوات الماضية لمئات المواهب السينمائية الصاعدة من مختلف أنحاء العالم، عبر برامج رائدة صُمِّمَت خصيصًا لتغطية كل مراحل صناعة السينما، بدءًا من تطوير السيناريو، ووصولًا إلى الموسيقى التصورية، واليوم تواصل مهمتها بإتاحة برنامج استثنائي بقيادة قامة سينمائية عالمية، المخرج الشهير "سبايك لي".