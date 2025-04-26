جاكسون يقود هجوم تشيلسي أمام إيفرتون في البريميرليج

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل البلوز لمباراة إيفرتون، مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

يتواجد تشيلسي حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز 38 نقطة.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: كايسيدو – تشالوباه – كولويل - مارك كوكوريلا.

خط الوسط: روميو لافيا - إنزو فرنانديز – مادويكي - كول بالمر.

خط الهجوم: نيتو - نيكولاس جاكسون.