استطلاع: غالبية الألمان يعتقدون أن توصية ماسك تفيد حزب البديل الألماني

أعرب 59% من الألمان في استطلاع للرأي أن توصية رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بانتخاب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، تمثل فائدة للحزب.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن 24% من الألمان لا يرون تاثيرا لتلك التوصية على الحزب، بينما رأى 4% فقط أن التوصية أضرت بالحزب. وأجاب 13% بـ"لا أعرف".

ومع ذلك، فإن غالبية الذين شملهم الاستطلاع لا يعتقدون أن تصريحات الملياردير الأمريكي ماسك عبر منصته "إكس" سيكون لها تأثير كبير على الحملة الانتخابية في ألمانيا، حيث يرى 50% من الألمان أن تأثيرها ضئيل أو ضئيل للغاية، كما لا يرى 13% أي تأثير لها على الإطلاق.

وفي المقابل، يرى 27% من الألمان أن تأثير مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب كبير أو كبير للغاية.

ودعا ماسك على منصة "إكس" أولا، ثم لاحقا في مقال بصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية إلى التصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الانتخابات العامة المقررة في ألمانيا في 23 فبراير المقبل. ويعتزم ماسك إجراء محادثة مباشرة على منصته غدا الخميس مع زعيمة الحزب أليس فايدل.

وردا على سؤال عما إذا كان الملياردير الأمريكي قادرا على تقييم الوضع السياسي في ألمانيا، أجاب 68% ممن شملهم الاستطلاع بـ "لا"، وقال 21% آخرون إنهم يثقون فيه.

ودعا كثير من المشاركين إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لمنع التدخل من الخارج.

وقال 63% من الألمان إنهم سيؤيدون مثل هذه الخطوة جزئيا على الأقل. ومع ذلك، فإن غالبية مؤيدي حزب البديل من أجل ألمانيا (58%) يرفضون ذلك.

وشمل الاستطلاع 2246 شخصا فوق 18 عاما خلال الفترة من 3 حتى 6 يناير الجاري.